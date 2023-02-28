2022年加湿器线上市场零售额16亿元，同比-23.0%

【天极网家电频道】近日，奥维云网(AVC)发布报告，线上渠道推总数据显示，2022年线上加湿器市场零售额16亿元，同比-23.0%，零售量913万台，同比-28.4%。

市场

回顾2022年，加湿器行业受到疫情的严重拖累。而Q4开放时，正值寒冬来临之际，是加湿器的主销月度。数据显示，仅2022年11月单月，线上加湿器同比下滑58%。

分月度来看，全年纯净型加湿器的占比均要高于去年同期，尤其是受到疫情影响较为严重的11月，占比再次提升到49%，快速压缩了超声波加湿器的份额。但从全年来看，超声波加湿器因其较低的价格和明显的加湿方式仍然牢牢占据市场的主流地位。受到纯净型产品的挤压，300元以上高端超声波产品下滑严重。

价格

高端机型和中低端机型成为了厂商较为青睐的方向，中低端机型持续抢占超声波加湿器的市场份额，高端机型则依靠出色产品力在市场中快速树立自身的品牌形象。

细分来看，1000-1500元增速最猛，一部分的新锐品牌将产品定到这个区间。从价格段分布看，中端产品向两端扩散和高端产品降价的趋势已经非常明显，相信在2023年400元以内和800-1500元这两个价位的产品竞争将会相当激烈。

功能

从功能上来看，主要聚焦在解决加湿效果不好(增大加湿量)、水渍和打湿地面(高出雾)、进风不干净(活性炭滤网)、水质问题(软水滤芯)、健康问题(UV-C杀菌灯)、产品智能化程度(恒湿功能)等等。意图从产品的角度解决消费者后顾之忧，延缓纯净型加湿器降价带来的冲击。

低价大众品只涵盖基础功能，通过低价吸引消费者体验无雾的加湿方式，最终促成后续的换新升级。高端产品则持续提升产品体验，风干、低噪音等功能自不必说，还要配合大加湿量、更强大的除菌净化能力和一些额外的溢价功能。

从具体产品功能来看，大众入门产品仅包含基础的除菌、风干等功能，通过喷淋式加湿的技术路线改善产品的加湿效果从而改善产品体验，高端产品则是通过大加湿量为核心，改善智能化水平提升产品溢价能力。目前来看，净化加湿器成为纯净型加湿器中的新亮点，有别于加湿净化器，一般净化加湿器不再具有除甲醛的功能，且加湿量更大，除味、除颗粒物能力相对(同价位净化器来说)达标。

展望

展望2023年，疫情放开，经济改善，将会利好加湿器等产品。随着消费缓慢回升，整个市场产生积极作用，尤其是对加湿器这种下半年为主销季节的品类效果最大。分析师预计2023年加湿器市场将会快速回暖，零售额达到18.2亿元，同比提升13.1%，零售量1014.5万台，同比提升11.1%。

纯净型加湿器持续向两端扩容，大众产品开始发力，按照这个趋势延续下去，纯净型加湿器零售额占比再2023年末有望达到60%，从全年来看，占比更是有望接近50%。

随着入局者增多，价格分化的趋势会愈发明显，目前来看，在200-300元、1000元上下这些段位，纯净型和超声波型的竞争，纯净型高端产品内部竞争已经初现端倪。以2023年1月的数据为例，200-400元段位零售额较同期占比提升10%，达到25.6%，而800-1500元段位零售额从20.5%提升到了30.4%。两个核心价位段的激烈竞争已经开始，而到了年底相信这两个价位的竞争将会愈加激烈。