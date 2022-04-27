滑动气浮面板实现四维环形气流，云米AI全域风空调Space Y

作者：老谢

【天极网家电频道】云米AI全域风空调Space Y是最近推出的新品，采用了立体波纹滑动气浮面板创新设计，并有AI全域风功能，以气浮面板实现四维环形气流，可以上下左右、四面出风。下面随小编来了解下它的工作原理。

云米AI全域风空调Space Y的外观非常有特色，中间一块蓝色的面板，外围是一圈白色的外壳，色调清新，面板的波浪式斜纹很漂亮。据介绍，云米Space系列空调的设计是由国外知名设计师Matt Arauette马修・阿肯特亲自操刀。采用简约几何造型，立体波纹气浮面板，看起来很有动感，还有时尚感，又有科技感，不愧是大师设计。



云米AI全域风空调Space Y的外观

这块蓝色面板不是简单的为了好看而设计的，它可以滑动，实现“AI全域风”等各个功能。AI全域风是云米Space系列的一个特色功能。云米AI全域风空调 Space Y采用“AI全域风”气流技术，调整空调内部风道、气流分配，以滑动气浮面板实现四维环形气流，上下左右都出风，实现全房间温场布局。



立体波纹，滑动气浮面板

这块“滑动气浮面板”，顾名思义，它会滑动。例如下图所示，在开机、进入相应制冷模式时，面板会滑动到上方，露出内部的出风口，出风口面板非常大，配合底部的挡风板，可以更强力地吹风。而在全域风模式下，面板则会下降回到原位，让风从面板四周吹出。



气浮面板的运动

通过这个气浮面板的设计， 云米空调Space Y可以实现三种出风气流：

1、高空冷场气流，快速制冷，气流沿屋顶流动，水平送风远达9m，冷从天降，不直吹人体。

2、四维环形气流，即AI全域风，持续渗透，舒适无风感，最大无感风量提升72%，有效风量比提升87%。

3、垂直热场气流，制热时，热空气垂直往下吹向地面，暖从地起，解决传统空调“热空气聚集房顶，下不来”的制暖痛点。



云米空调Space Y内部的风道设计

配置上，云米AI全域风空调Space Y搭载全直流变频压缩机，拥有噪音小、更节能等特性，可达到新一级能效，APF值高达5.26，比较省电。云米AI全域风空调Space Y，具体整机型号是KFRd-35GW/Y2QX4-A1，是一款1.5匹的壁挂式空调，额定制冷量3500W，额定制热量4900W，室内机循环风量650m3/h。1.5匹的空调大约适用于16~26平方米的房间，一般的卧室、书房、小客厅都可以满足。

此外， 云米空调Space Y还拥有AI远场语音、智能互联等功能。语音操控方面， 云米空调Space Y支持连续对话。在用“云米空调”指令唤醒AI后，AI会待命一段时间，这段时间里用户可以一直与AI对话，不用每交待一个指令之前都要叫一声小维唤醒它；如果一会没有用户指令了，AI才会说一声“我去休息了”，重新沉睡。

价格方面，云米AI全域风空调Space Y之前售价是2999元，不过目前电商上已经下架，有另外款如space E可选。

编辑点评：云米AI全域风空调Space系列的外观设计有特色，打破了传统单调的空调外观。功能方面，云米AI变频空调Space Y搭载的AI全域风功能相当有特色，大大提升了用户的体验，使用更舒适、方便。总的来看挺有创意，是款功能强大的中高端智能空调。